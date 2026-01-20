26°
20 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Gobierno Nacional
Foro de Davos
Banco Central
Estado de las rutas
Ministerio de ambiente
mareo
misterio
Paso Fronterizo
Karol G
Bulgaria
Gobierno Nacional
Foro de Davos
Banco Central
Estado de las rutas
Ministerio de ambiente
mareo
misterio
Paso Fronterizo
Karol G
Bulgaria

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
MISTERIO

ÚLTIMO MOMENTO: Encontraron a un camionero sin vida en Los Lapachos

En el lugar trabaja Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, Same y el cuerpo de Médicos forense quienes realizan las primeras pericias.

Martes, 20 de enero de 2026 12:23

Se supo hace instantes del hallazgo de un camionero sin vida en cercanías a la ruta provincial 43 y ruta nacional 34 en el cruce de Los Lapachos.

Se  supo que con el conductor (40) del camión Volkswagen de color blanco se habría descompensado y habría logrado estacionar en la banquina donde finalmente falleció en el interior del rodado.

Por el momento, el transito se encuentra totalmente cortado en ruta provincial 43.

En el lugar trabaja Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, Same y el cuerpo de Médicos forense quienes realizan las primeras pericias.

 

Ampliaremos…

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD