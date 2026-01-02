El caso de la persona calcinada en la Comisaría del Chingo

Esta tarde el Fiscal Regional Gullermo Beller informó las actuaciones y medidas adoptadas para el caso del hombre que murió tras provocar un incendio en una celda de la Seccional 61°.

El Ministerio Público de la Acusación, brindó una conferencia de prensa desde el Despacho fiscal, ubicado en Urquiza N° 462, donde informaron los detalles investigativos de la causa de muerte del hombre que murió calcinado en la comisaría del Chingo la mañana del viernes 26 de diciembre, el mismo encontraba con asistencia ARM, debido a falla multiorgánica, en la sala de terapia intensiva del hospital "Pablo Soria".

"Buscamos esclarecer lo que sucedió anteriormente, porque se produjo la muerte y si hay alguna resposanbilidad" expresó Beller.

En ese sentido el Fiscal Regional explicó que se hicieron todas las tareas de rigor y para el día lunes esperan los resultados de la utopsia para determinar las causantes del deceso del hombre.