Murió el hombre que incendió la celda de la Seccional 61º

Murió el hombre que provocó un incendió en la celda de una sede policial de la capital jujeña, donde se encontraba detenido por provocar disturbios con un arma blanca en el barrio Punta Diamante.

Cabe recordar que como resultado del incidente ocurrido la mañana del viernes 26 de diciembre, el hombre sufrió quemaduras del 80 por ciento de la superficie corporal y se encontraba con asistencia ARM, debido a falla multiorgánica, en la sala de terapia intensiva del hospital "Pablo Soria".

Según fuentes consultadas por este diario, sucedió que alrededor de las 6 del pasado miércoles falleció producto de la gravedad de las heridas. La Policía identificó a la víctima como Ariel Vilte de 30 años y tras los trámites correspondientes, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Este matutino pudo establecer que el fiscal del Ministerio Público de la Acusación solicitó el libro de novedades a los efectivos de la Seccional 61°, para establecer cómo y con qué el detenido pudo provocar el foco ígneo.

Sobre los hechos

Tal como lo publicó este matutino, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 10.30 en un sector del barrio Punta Diamante de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que efectivos del Grupo Especial Motorizado que recorría el sector de manera preventiva, interceptaron a un hombre de 30 años que provocaba disturbios afuera de la casa de su expareja y al momento de someterlo a una requisa, le secuestraron un arma blanca.

El inculpado fue trasladado a la Seccional 61°. En la sede policial, una mujer de 46 años se presentó y denunció que los disturbios fuera de su domicilio habían comenzado a alrededor de las 6.

Mientras el personal policial realizaba las actuaciones correspondientes, el hombre se envolvió con colchones y se prendió fuego. De manera inmediata, los efectivos intervinieron para sofocar las llamas y solicitaron la presencia del personal del Same.

Al arribar al lugar, los paramédicos asistieron al protagonista y debido a la gravedad de las heridas lo trasladaron de urgencias al hospital "Pablo Soria", donde permanecía internado en la sala de terapia intensiva, hasta su fallecimiento la mañana del pasado miércoles.