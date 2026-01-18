22°
18 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

regional
Ministerio de Infraestructura
Seccional 54°
PALPALÁ
Libertador General San Martín
Xibi Xibi
carnaval 2026
COE
Dirección de Rentas del municipio capitalino
violencia de Género
regional
Ministerio de Infraestructura
Seccional 54°
PALPALÁ
Libertador General San Martín
Xibi Xibi
carnaval 2026
COE
Dirección de Rentas del municipio capitalino
violencia de Género

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
Yala

Sigue grave el joven que protagonizó un siniestro

Continúa internado en la sala de terapia del "Pablo Soria".

Domingo, 18 de enero de 2026 00:00
GUARDIA | DEL NOSOCOMIO CABECERA DE LA PROVINCIA.

Sigue siendo crítico el estado de salud del joven motociclista de 21 años, que la noche del jueves pasado chocó de frente contra un camión y por el hecho, su acompañante de 50 años falleció.

Una fuente cercana a la investigación, le confió que todavía sigue siendo muy delicado el estado de salud del joven que conducía una motocicleta marca Honda Wave de 110 cc de cilindradas, y que la noche del jueves pasado, alrededor de las 23.30 chocó de frente contra un camión.

El siniestro ocurrió un tramo de la ruta nacional Nº 9, un kilómetro al norte de la Seccional 54º de la localidad de Yala y por el hecho falleció un hombre de 50 identificado como Sabino Lamas.

En tanto se supo que el joven todavía se encuentra peleando por su vida, alojado en la sala de Cuidados Intensivos del hospital "Pablo Soria" de la localidad de Yala.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD