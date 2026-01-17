Detuvieron a un sospechoso por un femicidio

Un sospechoso fue detenido acusado del asesinato y descuartizamiento de Camila Merlo, la joven de 26 años, cuyos restos fueron encontrados el 16 de noviembre pasado en la provincia de Córdoba. Su cuerpo estaba dentro de varias bolsas que fueron desechadas en un microbasural y en un canal en la zona de barrio General Urquiza.

A dos meses del hecho, que dio inicio a una extensa investigación, el ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó que arrestaron a uno de los presuntos autores del hecho. Se trata de un hombre mayor de edad que quedó imputado por homicidio agravado y fue puesto a disposición de la fiscalía interviniente, a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno.

La detención ocurrió en el marco de múltiples allanamientos realizados por la dirección general de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba.

Durante el avance de la investigación, la madre de Camila, Moira, pidió Justicia por su hija y contó detalles de su vida. Dijo tuvo una vida difícil, aunque desde un primer momento su entorno rechazó que el caso hubiera sido producto de un ajuste de cuentas. "Jamás imaginé un desenlace así", reflexionó. A su vez, se quejó por la falta de acompañamiento institucional que tuvo su hija: "Como mamá, hice todo lo posible".

Aunque su madre no confirmó ni desmintió que la joven se dedicaba a la prostitución, sí relató que la joven había atravesado varios episodios complejos a lo largo de su corta vida. "Hace años sufrió violencia, lo que desencadenó en las adicciones", recordó la mujer.

El crimen

El hallazgo de los restos de Camila se produjo el 16 de noviembre, cuando una pareja de policías localizó un muslo con un tatuaje. Tras dar aviso a las autoridades, los forenses trabajaron para determinar si correspondían a restos humanos.

A partir de entonces, se inició un rastrillaje a lo largo del basural, que permitió el hallazgo de otras partes del cuerpo, que se encontraban en dos bolsas de consorcio.