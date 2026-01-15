Fue sorprendido robando y lo persiguieron hasta detenerlo

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 38 años tras verlo robar pertenencias del interior de un auto que estaba estacionado en la zona de la exterminal de ómnibus de la capital provincial. Tras la aprehensión, el sospechoso fue trasladado a la Seccional 4° del barrio Cuyaya, con jurisdicción en ese sector. La damnificada por la sustracción se acercó a la dependencia para realizar la denuncia del hecho.

El pasado martes por la tarde, transeúntes que se encontraban en la calle Iguazú, del barrio Gorriti, observaron que un sujeto violentó una de las puertas de un auto Volkswagen Suran para luego extraer pertenencias.

Ante esta situación, cuando eran alrededor de las 18, los eventuales testigos comenzaron a perseguir al sospechoso en dirección a la esquina de Iguazú y Dorrego, en las inmediaciones del Paseo de las Flores.

Esta acción fue observada por los efectivos policiales que hacían guardia en las cercanías de la concurrida intersección capitalina, por lo que salieron por las calles tras el inculpado.

En su intento de huida, el fugitivo trató de deshacerse de algunas de las pertenencias que sustrajo arrojando una bolsa y una campera en la vía pública Sin embargo, tras algunos metros de persecución los efectivos policiales lograron reducir al hombre en la esquina de Dorrego y Escolástico Zegada.

Así fue cómo los uniformados recuperaron todos los objetos robados, entre ellos, una batería electrónica, prendas de vestir y mercadería, ante los transeúntes que testificaron el accionar ilícito. Todos elementos que estaban dentro del Volkswagen Suran estacionado.

Por último, los agentes trasladaron al sospechoso a la Seccional 4° de Cuyaya, mientras las pertenencias mencionadas fueron secuestradas de manera preventiva mientras la propietaria del auto violentado realizó la denuncia correspondiente.