Denuncian la sustracción de dinero en un jardín

Una directiva del Jardín Maternal N° 60 denunció en la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero el robo de un sobre con el dinero recaudado de las inscripciones realizadas a finales del pasado año. El mismo se encontraba en un sobre guardado en un cajón de su oficina.

El ilícito fue notado por la denunciante días pasados por la mañana, cuando se presentó en el establecimiento ubicado en la avenida Forestal del populoso barrio capitalino, al lado del predio del futura Ciudad Deportiva de Alto Comedero. En ese contexto, la mujer abrió el cajón de su escritorio y notó la falta de un sobre en el cual estaba la suma de 122 mil pesos.

Tras esto, la responsable del jardín maternal se dirigió a la Brigada de la Unidad Regional 7 en donde narró lo ocurrido y aportó el dato de que la cerradura de la puerta ni la ventana del lugar habían sido forzadas por quien irrumpió en el lugar para llevarse el dinero.