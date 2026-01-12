20°
12 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional
Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Denuncian la sustracción de dinero en un jardín

Era la recaudación de las inscripciones para el presente año.

Lunes, 12 de enero de 2026 00:00
INSTITUCIÓN | EL DINERO ESTABA EN UN SOBRE DENTRO DEL CAJÓN DE UN ESCRITORIO.

Una directiva del Jardín Maternal N° 60 denunció en la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero el robo de un sobre con el dinero recaudado de las inscripciones realizadas a finales del pasado año. El mismo se encontraba en un sobre guardado en un cajón de su oficina.

El ilícito fue notado por la denunciante días pasados por la mañana, cuando se presentó en el establecimiento ubicado en la avenida Forestal del populoso barrio capitalino, al lado del predio del futura Ciudad Deportiva de Alto Comedero. En ese contexto, la mujer abrió el cajón de su escritorio y notó la falta de un sobre en el cual estaba la suma de 122 mil pesos.

Tras esto, la responsable del jardín maternal se dirigió a la Brigada de la Unidad Regional 7 en donde narró lo ocurrido y aportó el dato de que la cerradura de la puerta ni la ventana del lugar habían sido forzadas por quien irrumpió en el lugar para llevarse el dinero.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD