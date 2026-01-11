Irrumpió en la vivienda de su expareja e intentó asesinarla

Una joven mujer vivió momentos de extrema violencia luego de que su expareja intentara asesinarla con un cuchillo e ingresara varias veces sin autorización a su vivienda durante una madrugada.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró entre la noche del jueves y la madrugada del viernes pasado en una vivienda del barrio San Nicolás de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, la joven había organizado una reunión con un grupo de amigos y en un momento determinado llegó al lugar su expareja, con quien había terminado la relación hace más de un año y medio.

En un momento determinado, el inculpado le dio un golpe de puño en la cabeza y otro en la boca, y luego sacó un cuchillo de la cintura tipo tramontina e intentó asesinarla.

El rápido accionar de los amigos de la víctima evitó que el hombre hiriera con el arma blanca a la joven, quien luego fue retirado a golpes de la vivienda.

Horas más tarde, mientras la mujer dormía, el inculpado irrumpió en la vivienda de su expareja con intenciones de volver a atacarla. En esa vivienda se encontraba el hermano de la víctima, quien logró retirar del inmueble al hombre, quien estaba visiblemente agresivo.

Una hora después de este hecho, la mujer sintió ruidos en el comedor y cuando fue a ver qué pasaba, se encontró nuevamente con su expareja, donde se produjo un forcejeo, donde el hombre intentaba en todo momento reducir a su víctima.

En un momento determinado, la mujer logró zafarse de la violenta escena y alertó al sistema de emergencia 911 y una comisión de efectivos de la seccional 60º del barrio periqueño de La Posta se hizo presente en la vivienda de la víctima y procedió a la demora de un joven de 24 años, quien se encontraba en estado de ebriedad y opuso resistencia ante la autoridad.

Por disposición del representante fiscal habilitado en la feria judicial, el protagonista fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia.