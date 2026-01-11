21°
MALVINAS ARGENTINAS

Entraron a su vivienda para sustraer pertenencias

Se llevaron electrodomésticos, calzados y prendas.

Domingo, 11 de enero de 2026 00:00
SECCIONAL 32° | DONDE SE DENUNCIÓ EL ROBO.

Una vecina del barrio capitalino de Malvinas Argentinas denunció que mientras dormía en su casa ingresaron sospechosos que se llevaron numerosas pertenencias y luego se fugaron.

El ilícito sucedió días pasados, cuando alrededor de las 3.30 los moradores de una vivienda del mencionado sector barrial de la capital escucharon ruidos extraños y el ladrido de los perros. Por esa razón, la denunciante se levantó para observar si había ocurrido algo y llevó una desagradable sorpresa.

Así fue cómo la mujer vio un desorden generalizado y pudo notar que los sujetos se llevaron dos teléfonos celulares, una tablet, un parlante y una notebook, además de cinco pares de zapatillas y quince prendas de vestir. A raíz de esto la se dirigió a la Seccional 32° y realizó la denuncia por robo.

 

