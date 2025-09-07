Adolescente murió tras ser apuñalado en presunto robo

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, se encuentra conmocionada luego del crimen de un adolescente de 16 años que murió apuñalado en la plaza Santa Marta, aparentemente en el marco de un robo.

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, se encuentra conmocionada luego del crimen de un adolescente de 16 años que murió apuñalado en la plaza Santa Marta, aparentemente en el marco de un robo.

El ataque ocurrió cerca de las seis de la tarde del pasado viernes. Según difundieron medios salteños, la víctima se encontraba sentada en un banco de la plaza cuando fue abordada por otro adolescente, de 15 años, que habría intentado quitarle el teléfono por la fuerza.

Las primeras versiones sobre el hecho indican que el agresor se acercó de manera sorpresiva y apuñaló en la espalda a la víctima, en un episodio registrado a tan solo pocos metros del Sistema de Emergencias 911 y de la Unidad Regional 2 de la Policía salteña.

El adolescente herido llegó por sus propios medios al hospital "San Vicente de Paul", ubicado a unos pocos metros, donde intentaron atenderlo de urgencia, pero los médicos informaron que falleció antes de ingresar al quirófano debido al daño provocado por las puñaladas.

La víctima fue identificada como Tiago Maximiliano Mendoza y su muerte generó un gran impacto en la comunidad salteña, debido a que era estudiante y tenía una discapacidad, según confirmaron fuentes policiales a la prensa local.

El presunto agresor ingresó también al hospital con un corte profundo en la mano y quedó demorado. Trascendió que, en su declaración inicial ante las autoridades, aseguró haber actuado en defensa propia, aunque los investigadores analizan ahora las imágenes de las cámaras de seguridad y distintas declaraciones para reconstruir lo que ocurrió.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Penal de Orán, que abrió una investigación caratulada como "homicidio criminis causa". La Brigada de Investigaciones trabaja en la zona para reunir pruebas y todavía evalúan si existía un conflicto previo entre ambos adolescentes.

El crimen ocurrió a plena luz del día, lo que aumentó la indignación y el reclamo de la comunidad, especialmente por la cercanía con dependencias policiales.