6 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Barrio Malvinas

Recuperaron elementos que fueron robados en viviendas

Un detenido fue el saldo de los operativos que se realizaron.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 02:22

Efectivos policiales de la Seccional 32° recuperaron diversas pertenencias de vecinos del barrio Malvinas de la capital jujeña, quienes realizaron las correspondientes denuncias en la dependencia.

De esta manera, una mujer recuperó un televisor que había sido sustraído de su domicilio por sujeto, quien fue detenido y trasladado a la unidad policial. Mientras que el segundo ilícito, se relacionó al robo de una caja de madera con herramientas de un domicilio del barrio Malvinas de la capital. En este caso, no hubo detenidos, aunque sí la pertenencia fue devuelta por una mujer que la acercó de manera voluntaria a la Seccional.

 

