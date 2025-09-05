Conductor ebrio cambió la vida de un niño para siempre

Tomás Costilla requiere una detraqueotomía y tiene una estenosis subglótica que afecta su habla y respiración.

Tomás Costilla es un niño de tres años, quien cuando tenía apenas ocho meses, un poste de madera cayó sobre su cabeza, luego de que un vecino en estado de ebriedad provocara el siniestro, dejándolo en grave estado y con serios problemas de salud.

Hoy sus padres Carolina Palacios y José Costilla iniciaron una demanda penal y civil, que la Justicia jujeña debe responder el grado de culpabilidad del protagonista del lamentable episodio, además de la secuencia de negligencias por parte de dos empresas que intervinieron directamente en el estado salud de la pequeña víctima.

Todo ocurrió la tarde del 30 de octubre de 2022 en un tramo del pasaje Río Yacoraite del barrio Mariano Moreno de la capital jujeña. En esas circunstancias, un hombre identificado como Cristian Norberto Aiza, conducía un vehículo utilitario marca Peugeot Partner, ploteado hasta la luneta con la firma comercial de una empresa de servicios logísticos y en estado de ebriedad. En el momento que ingresó al pasaje donde había al menos diez niños jugando, hizo marcha atrás y derribó un poste de madera, provocando que cayera hacia la puerta de una vivienda, donde estaba el bebé de ocho meses, en los brazos de su hermano de 16.

El pesado poste cayó sobre la cabeza de la criatura de ocho meses, mientras que un grupo de vecinos intentó linchar a Aiza, quien solo se mostraba preocupado por el estado en que se encontraba su vehículo utilitario.

Como consecuencia del violento impacto, Tomás sufrió un paro respiratorio, a raíz de politraumatismo craneal grave, además de una hemorragia subdural, quedando un mes en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" de la capital jujeña, otro periodo en terapia intermedia y varios meses más en sala verde. Dentro de su estadía de terapia, el bebé se contagió de un adenovirus, que se aloja en la garganta y lamentablemente no hay en el mundo medicación para ese tipo de virus. A raíz de esto, el bebé también quedó con una secuela en los pulmones.

"Es un verdadero milagro que Tomás esté hoy aquí con nosotros; el poste que cayó sobre su cabeza le dejó graves secuelas que las estamos tratando, para poder mejorarle su calidad de vida. Sabemos que es un proceso muy largo, pero junto a mi marido damos todo día a día para que la salud de mi hijo evolucione de la mejor manera", le dijo a nuestro diario Carolina Palacios, madre del niño.

Desde ese entonces, Tomás Costilla requiere de una traqueotomía para respirar y tiene una estenosis subglótica de grado tres, afectando su habla y respiración.

Sus padres, Carolina Palacios y José Costilla, con representación legal de Nicolás Corte del estudio jurídico LCP y Asociados iniciaron una demanda judicial en contra de Cristian Aiza, quien está imputado por la presunta autoría de los delitos de "lesiones gravísimas agravadas por el estado de ebriedad", sino que además se inició una demanda civil en contra de la empresa de servicios logísticos y una empresa de televisión por cable, quien estaba a cargo del cuidado y vida útil del poste de madera.

Pero Aiza no solo comprometió gravemente la vida del bebé de ocho meses, sino que a raíz de lo impactante del caso, los padres sufrieron el diagnóstico de estrés postraumático grave, depresión, ataque de ansiedad. Además de cambiar totalmente su estilo de vida, porque deben recortar gastos para destinar la mayoría de su dinero a los medicamentos de la criatura y la dedicación exclusiva para el cuidado de su salud.

DEMANDANTES | CAROLINA PALACIOS Y JOSÉ COSTILLA, PADRES DEL NIÑO TOMÁS, JUNTO A SUS ABOGADOS.

Responsabilizaron a dos empresas

El representante legal del matrimonio demandante es Nicolás Corte, quien le dijo a nuestro diario que "en los siniestros de tránsito, lo que tenemos que tomar como sociedad es cuáles son las vallas que impidieron que esto se evite.

Porque existen vallas que eran medianamente lógicas, que uno podía tomar como cautela para que se evite y no causar un daño tan grande, que le destruye la vida a un niño y a la familia entera, eso es lo que nosotros marcamos en la presentación de nuestros alegato. Concretamente lo que le pedimos al juez, es que haga responsable a los que no se han hecho cargo de estas vallas, que hubieran impedido la causalidad del daño", dijo el abogado haciendo referencia a las empresas que según la demanda tienen participación en el siniestro, como ser la de servicios de logística, como la que debía custodiar el buen estado del poste que se cayó.