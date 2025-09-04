"Gracias a él, salió a la luz todo y lo honramos de esa manera"

Al finalizar la conferencia de prensa del MPA, el fiscal regional Guillermo Beller dialogó con los familiares de las víctimas, quienes realizaron una marcha en la plaza Belgrano en pedido del esclarecimiento de la serie de crímenes que estremecen a toda la provincia.

Beller mencionó que el trabajo de contención es continuo a los familiares de las víctimas y ponderó la labor del Centro de Asistencia a la Víctima, "lo que hace es justamente velar por los intereses, por el derecho de ellos, al igual que nosotros como Fiscalía. Pero ellos sí hacen esa contención y vienen haciendo de una manera muy fluida de contacto con ellos. De hecho se han constituido como querellante en las dos imputaciones que tenemos".

"También los he recibido en mi despacho en numerosas oportunidades. El viernes charlé con ellos, el lunes, ayer martes también y tenemos ese contacto", agregó.

Con respecto a la marcha que tuvo lugar en la plaza Belgrano, el fiscal regional manifestó que "entiendo yo por lo que nos dijeron, que la marcha era simplemente en el sentido de recordar a sus familiares, pedir por el esclarecimiento de los hechos y nos han hecho la invitación para que podamos participar".

Aunque el funcionario judicial no participó, acompañó el pedido: "Nosotros en realidad velamos desde esta posición institucional por sus intereses y derechos. Venimos haciendo una investigación, podría decirse casi en tiempo récord con mucha celeridad, con la persona imputada que fue privada de su libertad al segundo día a las 12 horas de haber detectado todo esto. Creemos haber estado a la altura de las circunstancias en lo que va hasta aquí y desde ese lado es el acompañamiento nuestro", explicó.

El fiscal saludó a los familiares de las víctimas que presenciaron la conferencia de prensa y que además dialogaron con la prensa.

Rosalía Toconás, madre de Sergio Sosa (25), expresó que "cada vez que me entero de un nuevo caso se me estremece todo el cuerpo. No ando bien de salud, me cae muy mal este caso, me duele mucho y más porque mi hijo estuvo en esa casa. Queremos pedir Justicia y más Justicia, es lo único por ahora".

Una sobrina de Jorge Omar Anachuri (68) mencionó que "él nació en el barrio (Mariano Moreno) y siempre estaba ayudando a los vecinos. Tenía un corazón muy noble, inocente. Queremos que se sepa que gracias a él, que es nuestro ángel, salió todo esto a la luz y honramos de esa manera porque era una persona hermosa. Va a estar guiando todo esto, para que se haga Justicia, para que se esclarezca y si hay más víctimas, que salgan a la luz".