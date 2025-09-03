Preventiva para la mujer que mató a su mascota parturienta

En la jornada de ayer Justicia jujeña dictó prisión preventiva para la mujer acusada de matar a su perra que estaba a punto de parir, hecho ocurrido en un inquilinato del barrio Ejército del Norte de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, en el Centro Judicial de esa ciudad, en la jornada de ayer se llevó a cabo una audiencia imputativa, donde Ernestina Ramona Dubin de 62 años, fue acusada formalmente por la presunta autoría de maltrato y crueldad animal y el fiscal Agustín Jarma solicitó quince días de prisión preventiva.

Dubin fue trasladada la jornada de ayer al Establecimiento Penitenciario Nº 3 del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que la mujer manifestó que solo seguía los pasos que un médico veterinario le había indicado, pero su versión no se pudo sostener tras las preguntas de las partes.

La mujer de 62 años se encuentra detenida desde el viernes pasado, luego de que fuera filmada por un vecino atacando a una de sus mascotas con un objeto cortante, hasta matarla.

Al respecto, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Agustín Jarma le dijo a los medios locales que "el pasado 28 de agosto, se recibió una denuncia por un hecho de crueldad animal. Junto a la denuncia, habían sobrados elementos de pruebas para pedir la detención de la dueña de la mascota".

Este caso de crueldad animal ha generado gran indignación en la comunidad sampedreña y se espera que la investigación avance con las pruebas recabadas en los próximos días.