Colocó cámara oculta en un departamento y fue detenido

Un hombre oriundo de Santa Fe fue detenido e imputado por el presunto delito de "producción de imágenes pornográficas de personas menores de 18 años con fines de divulgación", luego de colocar una cámara oculta en el baño de un departamento capitalino.

De acuerdo a información brindada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el lamentable episodio tuvo lugar el pasado 22 de septiembre en un departamento ubicado en un sector del barrio Alto Padilla de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que el inculpado, oriundo de la provincia de Santa Fe, colocó un reloj con cámara oculta en el baño del inmueble, que permitió la filmación, sin consentimiento, de una mujer y dos adolescentes, con fines predominantemente sexuales.

Al percatarse del hecho, las víctimas radicaron las correspondientes denuncias.

Luego de las tareas investigativas por parte de los efectivos, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género solicitó la inmediata detención del sujeto y el secuestro de dispositivos para su posterior análisis.

Audiencia imputativa

En tanto, el pasado sábado se celebró una audiencia donde el acusado fue imputado de manera formal por el presunto delito de "producción de imágenes pornográficas de menores de 18 años con fines de divulgación".

Además designó abogado defensor y se ordenó la prisión preventiva por el plazo de 20 días.

Las víctimas se encuentran en la provincia de Santa Fe, de donde son oriundas, junto a sus familiares y presenciaron la audiencia imputativa de manera virtual.

Por último, se espera que en los próximos días, los dispositivos secuestrados por las autoridades sean remitidos al Área de Información Forense del MPA, donde se procederá a la apertura y análisis de todos los elementos.