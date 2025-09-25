Amenazó con un arma blanca a su expareja

Efectivos de la Unidad Regional 8 de la ciudad de Palpalá, aprehendieron a un hombre que había amenazado con agredir a su expareja con un arma blanca.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás y los efectivos fueron alertados sobre un hecho de violencia de género.

En esas circunstancias, los efectivos se encontraban realizando tareas preventivas en inmediaciones de barrio San José y fueron alertados sobre la situación, por lo que de inmediato arribaron al lugar, donde una mujer refirió que su expareja había ingresado sin autorización a su vivienda y la había amenazado con un arma blanca.

Seguidamente, el personal policial procedió a la aprehensión del individuo, quien fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia.