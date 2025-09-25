°
25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

La opinión
gira oficial
Femicidio de Iara Rueda
Ministerio Público de la Acusación
PALPALÁ
Caso Nicolás Canaviri
Barrio El Chingo
barrio El Balcón
Teatro Mitre
Franz Kafka
La opinión
gira oficial
Femicidio de Iara Rueda
Ministerio Público de la Acusación
PALPALÁ
Caso Nicolás Canaviri
Barrio El Chingo
barrio El Balcón
Teatro Mitre
Franz Kafka

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Amenazó con un arma blanca a su expareja

El inculpado ingresó sin permiso a la vivienda de su víctima.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 03:07
DETENCIÓN | DEL VIOLENTO SUJETO

Efectivos de la Unidad Regional 8 de la ciudad de Palpalá, aprehendieron a un hombre que había amenazado con agredir a su expareja con un arma blanca.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás y los efectivos fueron alertados sobre un hecho de violencia de género.

En esas circunstancias, los efectivos se encontraban realizando tareas preventivas en inmediaciones de barrio San José y fueron alertados sobre la situación, por lo que de inmediato arribaron al lugar, donde una mujer refirió que su expareja había ingresado sin autorización a su vivienda y la había amenazado con un arma blanca.

Seguidamente, el personal policial procedió a la aprehensión del individuo, quien fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD