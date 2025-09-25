La jueza Laura Lamas González inició proceso de vindicación y presentó licencia en la Suprema Corte

La jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Dra. Laura Lamas González, informó este 25 de septiembre de 2025 que inició formalmente un proceso de vindicación, en cumplimiento del artículo 62, apartado 2, de la Constitución provincial.

La presentación fue realizada ante la Oficina de Gestión Judicial, y en paralelo solicitó licencia en el Alto Tribunal hasta tanto finalice dicho proceso.

La norma constitucional citada establece que “el funcionario público o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo, está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, bajo pena de destitución”.

La decisión de Lamas González se da a raíz de la divulgación de información vinculada a actuaciones en trámite en el Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la causa que investiga al sacerdote Atilio Luis Bruno, por presunto abuso sexual.

Además, comunicó a la Suprema Corte de Justicia que promoverá Querella Criminal en contra de quienes resulten los autores materiales y/o intelectuales de acusaciones, como así también de haber obtenido, utilizado información falsa y engañosa, reclamando los daños y perjuicios.

En este sentido, apuntó que las acciones legales alcanzarán a autores materiales e intelectuales, así como a quienes hubieran "ordenado un actuar malicioso y tendencioso hacia su oficio y responsabilidad”.