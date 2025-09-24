Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

La policía detuvo a cuatro personas en relación con el hallazgo de los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), encontrados este miércoles en el patio de una vivienda en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela. La investigación está a cargo del fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Entre los detenidos se encuentran un hombre y una mujer que se hallaban dentro de la casa al momento del arribo de los efectivos policiales. Según relataron, habían sido contratados para limpiar el lugar. En la vivienda se percibía un fuerte olor a lavandina y la policía detectó rastros hemáticos mediante pruebas de luminol.

La otra pareja fue arrestada en un hotel alojamiento cercano. La mujer, hermana de la primera detenida, había alquilado la vivienda donde aparecieron los cuerpos. Su acompañante sería de nacionalidad peruana. Según informaciones de C5N, la mujer le envió un mensaje a su madre en las últimas horas: “Me mandé una cagada. Si me entrego, explota todo”.