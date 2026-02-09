Pelea de “patotas” dejó como saldo un herido de arma blanca

Pelea entre "patotas" dejó como saldo a un hombre herido con un machetazo en la cabeza y a otro detenido, en la ciudad de Monterrico.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 19.30 en la intersección de las calles Santa Fe y Mendoza, frente a la feria minorista de la mencionada ciudad.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre una feroz pelea entre dos grupos de personas, por lo que efectivos del Grupo de Operaciones Motorizados y de Infantería se constituyó en el lugar.

Allí constataron la presencia de un hombre con una herida sangrante en la parte posterior de la cabeza y en evidente estado de ebriedad, quien relató que en un momento determinado se produjo una pelea entre dos grupos y en medio de la misma otro sujeto, a quien identificó, lo atacó con un machete.

Una comisión policial aprehendió al inculpado de 29 años en las inmediaciones del lugar y lo trasladado a la Seccional 29°, donde quedó a disposición de la Justicia.

En un primer momento la víctima también se presentó en la sede policial para radicar la correspondiente denuncia, pero ante la gravedad de la herida tuvo que ser derivado al hospital "San Isidro Labrador".

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que efectivos del departamento de Criminalística realicen las pericias de rigor, que se actúe de oficio hasta que la víctima reciba el alta médica, entrevistar a posibles testigos y realizar un relevamiento de cámaras del sector.

Finalmente, los efectivos de la Seccional 29° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.