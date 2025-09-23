°
23 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”
Jujeños por la Inclusión
PALPALÁ
Río Blanco
Onda Estudiantil 2025
LIBERTADOR
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico
Onda Estudiantil 2025
Escuela Provincial de Comercio Nº 3 “José Manuel Estrada”
Jujeños por la Inclusión
PALPALÁ
Río Blanco
Onda Estudiantil 2025
LIBERTADOR
Femicidio de Florencia Sayes
Humahuaca
Monterrico
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1430.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Humahuaca

Tenía 2.9 de alcohol en sangre

Conducía un automóvil, perdió el control y desbarrancó.

Martes, 23 de septiembre de 2025 00:22

Un hombre conducía un automóvil con 2.99 g/l de alcohol en sangre, perdió el control y desbarrancó.

El hecho se registró el pasado 14.25 en la intersección de la avenida Belgrano y Éxodo Jujeño del barrio 23 de Agosto de la ciudad de Humahuaca.

En esas circunstancias, un joven conducía un automóvil Renault Sandero, acompañado por su pareja, perdió el control del rodado y terminó por desbarrancar.

De inmediato efectivos de la Seccional 15° junto a personal de Seguridad Vial se presentaron en el lugar y sometieron al conductor a un test de alcoholemia que arrojó positivo con 2.99 g/l de alcohol en sangre.

Los protagonistas resultaron ilesos. El conductor fue demorado y su vehículo secuestrado de manera preventiva.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD