Tenía 2.9 de alcohol en sangre

Un hombre conducía un automóvil con 2.99 g/l de alcohol en sangre, perdió el control y desbarrancó.

El hecho se registró el pasado 14.25 en la intersección de la avenida Belgrano y Éxodo Jujeño del barrio 23 de Agosto de la ciudad de Humahuaca.

En esas circunstancias, un joven conducía un automóvil Renault Sandero, acompañado por su pareja, perdió el control del rodado y terminó por desbarrancar.

De inmediato efectivos de la Seccional 15° junto a personal de Seguridad Vial se presentaron en el lugar y sometieron al conductor a un test de alcoholemia que arrojó positivo con 2.99 g/l de alcohol en sangre.

Los protagonistas resultaron ilesos. El conductor fue demorado y su vehículo secuestrado de manera preventiva.