Suprema Corte pidió informe a juez que benefició a femicida

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy solicitó al juez de Ejecución de la Pena Emilio Carlos Cattan un informe sobre los motivos por los que otorgó el beneficio de "salidas especiales extensivas" al expolicía federal Mauro Nahuel Aparicio Maza, condenado por el femicidio de Tania Clemente Palacios.

Hay que recordar que a partir de una investigación por parte de El Tribuno de Jujuy, la comunidad tomó conocimiento que el juez Cattan dio lugar al pedido solicitado por la defensa de Aparicio Maza y autorizó que, desde hace dos meses, una vez por semana y por el lapso de tres horas, el condenado visite a su familia en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Atento a ello, el magistrado deberá elevar un informe sobre los motivos por los que autorizó las salidas, el cual será evaluado por la Suprema Corte de Justicia a los fines de adoptar las medidas que correspondan.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación dio a conocer que la decisión del juez Cattan fue adoptada de manera unilateral y sin notificación previa al fiscal interviniente ni a los familiares de la víctima.

Por tal motivo ayer se tenía previsto celebrar una audiencia donde la fiscalía solicitará la nulidad del beneficio otorgado y presentará la recusación (apartamiento) del magistrado por falta de imparcialidad. Sin embargo, una fuente consultada por este diario permitió saber que la audiencia fue postergada y se concretará mañana.

Sobre los hechos

Tania Clemente Palacios (22) fue asesinada la madrugada del 15 de diciembre del 2019, en un departamento ubicado en el primer piso de un edificio de la calle Santa Catalina del barrio Güemes de San Pedro de Jujuy, propiedad de los padres del entonces agente de la Policía Federal, Mauro Nahuel Aparicio Maza.

La joven fue ultimada de un disparo con el arma reglamentaria del exagente federal, que en ese entonces era su novio, y dos horas más tarde murió en la sala de cuidados intensivos del hospital "Guillermo Paterson" de esa ciudad.

Penado en tres instancias

El 1 de junio de 2023, Aparicio Maza fue condenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 3 a la pena de prisión perpetua luego de ser hallado autor penalmente responsable de "homicidio agravado por el vínculo y mediar violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego".

En tanto, la condena quedó firme desde el año pasado luego de una serie de apelaciones y solicitudes de nulidades, que fueron desestimadas primero por la Cámara de Apelaciones y luego por la Suprema Corte de Justicia.

Aparicio Maza permanece alojado en un pabellón especial, junto a otros efectivos condenados, en la Unidad Penal del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, donde tiene acceso a internet y televisión por cable.