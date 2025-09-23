Robos en local bailable: “Se trataría de una organización”

Luego que este diario diera a conocer que al menos veinticinco teléfonos celulares de alta gama fueron robados en un local bailable de la ciudad capital, el representante legal de algunos de los damnificados denunció que se trataría de una organización y criticó el accionar policial y los controles comerciales en dichos establecimientos.

Progenitores de las víctimas indicaron que una joven resultó herida en un brazo y en el rostro con un arma blanca.

Hay que recordar que la madrugada del pasado sábado se registró al menos 25 robos de dispositivos móviles, todos modelos alta gama, a adolescentes que asistieron a un evento apto para mayores de 16 años que tuvo lugar en un local bailable del barrio Alto La Viña de la ciudad capital.

El Tribuno de Jujuy dialogó con el abogado Fernando Bóveda, representante legal de algunos de los denunciantes, quien declaró que "falló la seguridad que se debe mantener durante la noche en la vigilancia de la conducta de los que están adentro (del local bailable). Puede suceder un robo, dos o tres, pero no veinticinco y que nadie se dé cuenta de nada".

Para el letrado "está claro que entró una organización, que se vulneraron todos los principios y derechos de seguridad que tiene que haber en un local bailable. Quisiera ver si el dueño del boliche ya aportó las cámaras".

"Quiero apuntar a la municipalidad porque son los encargados de los controles comerciales y es una vergüenza que después de lo sucedido en el supermercado, sigan sucediendo cosas como las que suceden. No se cumplen con las normas de bioseguridad, después de las tres de la madrugada te cortan el agua para que dejen de consumir y consuman más alcohol", manifestó.

Además agregó: "Espero que se clausure ese boliche, que se restituya a los damnificados lo sustraído y que se clausuren los boliches que tienen que clausurarse".

Por otra parte, expresó que cuando los progenitores de los damnificados fueron a radicar la denuncia "se la tomaron, pero el personal se ocupó especialmente de no incluir el nombre del dueño del local. Lo cual habla de una relación que excede lo normal porque, no tengo pruebas para decir que el dueño del local tuvo que ver con este robo organizado, pero es vergonzoso que la Policía se ocupe de no poner determinados datos que da la gente para que se investigue un hecho ilícito".

En el mismo sentido, señaló que durante la madrugada que sucedieron los robos masivos "la Policía que sabía que habían sustraído adentro del local no intervino. No necesita orden de allanamiento para entrar, podría haber entrado directamente y no quiso hacerlo. Pareciera que algunos lugares tienen coronita en las noches de Jujuy".

Este diario también dialogó con algunos progenitores de las víctimas, quienes denunciaron que para perpetrar los robos, en algunos casos los inculpados utilizaron armas blancas para romper las carteras y sustraer los dispositivos.

Indicaron que inclusive en un caso provocaron heridas con el arma, que de manera milagrosa no fue grave, en el brazo y rostro de una joven.