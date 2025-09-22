Circulaban de manera peligrosa y con armas

Tres jóvenes, dos de ellos menores de 18 años, fueron detenidos por circular en moto de manera peligrosa por las calles de la ciudad de Perico, además de llevar armas blancas y cocaína. Los efectivos policiales vieron la situación e intervinieron de inmediato para trasladarlos a la Subcomisaría de La Posta.

El ilícito fue advertido días pasados por la madrugada, en momentos que los agentes se encontraban realizando recorridos de rutina por las calles periqueñas.

En esas circunstancias, alrededor de las 1.05 los uniformados observaron en la intersección de la avenida José Hernández y la calle Libertad Lamarque la circulación de una moto marca Honda Wave de 110 cc de cilindrada, cuyo conductor circulaba realizando maniobras peligrosas por la calle.

A bordo del rodado, que no contaba con la chapa patente identificatoria, las luces ni carcaza, iban dos jóvenes, a quienes los agentes policiales les hicieron frenar su desplazamiento en la mencionada esquina. En ese lugar, se encontraba un tercer sospechoso, quien al observar el procedimiento comenzó a vociferar insultos y a obstaculizar el accionar de los integrantes de la fuerza.

Fue entonces que los agentes detuvieron a los tres sujetos, a los cuales identificaron como dos menores de 15 y 16 años, además de un joven de 22.

Tras esto fueron palpados y así se descubrió que el muchacho de 16 tenía entre sus vestimentas una "yuga". Se trata de un tipo de arma blanca de fabricación carcelaria, o "tumbera" como también se dice.

Por su parte el adolescente de 15, llevaba en los bolsillos de su pantalón dos cuchillos tipo sierrita y otra "yuga". Mientras, el hombre de 22 tenía en su mochila un billete de 200 pesos con un polvo de color blanco.

En consecuencia los agentes se comunicaron con la Brigada de Narcotráfico, que minutos más tarde llegó al lugar. Así, con la prueba de campo se pudo saber que la sustancia era clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

Finalmente, en consulta con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), este dispuso que se inicien las actuaciones por investigación penal preparatoria, que los menores de 18 años sean entregados a sus progenitores y que el dueño de la moto sea trasladado a la Subcomisaría de La Posta.