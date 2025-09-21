Ocultaba más de 61 kilos de cocaína en un vehículo

Un hombre fue detenido en la localidad ramaleña de Chalicán, luego de ser descubierto transportando más de 61 kilos de cocaína ocultos en distintas partes de un vehículo utilitario.

Un perro detector de narcóticos de Gendarmería Nacional fue fundamental para el hallazgo y secuestro del estupefaciente.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado viernes sobre un tramo de la ruta nacional N°34, a la altura del kilómetro 1.212, de la mencionada localidad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que los efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la sección "Chalicán" y dependientes del Escuadrón 60 "San Pedro", desplegaron un control de rutina donde detuvieron la marcha de un vehículo utilitario marca Renault Kangoo en el que se desplazaba solo el conductor.

Al momento de registrar el rodado con la colaboración de un perro detector de narcóticos de la fuerza nacional, los efectivos observaron que el animal reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes, en diferentes partes del vehículo.

Ante la posibilidad de estar frente a un ilícito, con la autorización de la fiscalía interviniente, los uniformados realizaron un registro minucioso con el uso de herramientas y lograron extraer un total de 59 paquetes de diferentes sectores del rodado.

Posteriormente personal de Narcotráfico de la fuerza nacional sometió la sustancia a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 61 kilos 276 gramos.

Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Federal de Jujuy, quien solicitó la detención del conductor involucrado y el secuestro del estupefaciente y del vehículo en que era transportado.