El juicio por el femicidio de Florencia Sayes en etapa final

El juicio oral contra Lucas "Zurdo" Farfán, acusado del femicidio de Florencia Sayes, entra en su etapa final. Restan dos audiencias, programadas para los días 4 y 10 de septiembre, tras las cuales se espera la presentación de los alegatos.

Hay que recordar que las primeras audiencias tuvieron lugar el pasado 26 y 27 de agosto en las Oficinas de Gestión Judicial del centro capitalino y que por un pedido de los familiares de la víctima, en las primeras de ellas Farfán estuvo en una habitación apartada.

A lo largo de las dos jornadas de debate que se concretaron, fueron más de 25 las personas que prestaron declaración.

En tanto, este diario tomó conocimiento que restan dos audiencias que están programadas para el próximo jueves y viernes, y se espera que la semana del 8 de septiembre se produzca los alegatos.

Una fuente cercana a la investigación confió a este matutino que hay pruebas sobradas de que Farfán habría sido el autor del crimen, por lo que sería condenado por "homicidio de una mujer en un contexto de violencia de género por una persona que tiene relación de pareja", carátula con la que llegó a esta instancia y que prevé una pena de prisión perpetua.

El Tribunal en Función de Juicio está conformado por los jueces María Alejandra Tolaba (presidente de trámite), Martín de Athayde Moncorvo y Ana Carolina Pérez Rojas.

Mientras que la Fiscalía de Cámara está representada por la agente fiscal especializada en Violencia de Género, María Emilia Curten Haquim del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la querella por Joaquín Ocampo del Centro de Atención a la Víctima del MPA y las abogadas defensoras son Natalia López y Belén Jurado.

Acusación

De acuerdo a la requisitoria fiscal, el hecho se registró el sábado 28 de septiembre del 2024, alrededor de las 17.20 en un inquilinato ubicado en la intersección las calles León y Altamirano del barrio Loteo Bárcena de la capital jujeña.

En esas circunstancias, una vecina salió de su domicilio rumbo a la calle pidiendo auxilio porque un hombre había atacado a puñaladas a Florencia Sayes. Allí la mujer se topó con Lucas Farfán, quien abordó una motocicleta y se fugó.

Personal del Same se hizo presente y se dio con la mujer asesinada, en medio de un aterrador cuadro, y solicitaron la intervención del personal policial.

Minutos más tarde, los efectivos de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones aprehendieron a Lucas Farfán, alias "zurdo", oculto en un "aguantadero" ubicado en un tramo de la avenida Carlos Gardel del barrio San Pedrito.

Una fuente judicial confió a este diario que Farfán fue detenido in fraganti preparando un bolso con ropa y que en su poder tenía una importante cantidad de dinero.

Farfán llega a esta instancia judicial alojado en el Establecimiento Penitenciario N°1 del barrio Gorriti de la ciudad capital.