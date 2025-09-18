Hallaron el cuerpo de un hombre en la Ruta Nacional 9

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado la noche del último miércoles sobre la cinta asfáltica de la Ruta Nacional 9, a la altura del puente derivador del barrio Ciudad de Nieva, en el sentido sur-norte.

El hallazgo se produjo cerca de las 23 horas, lo que motivó de inmediato un vasto operativo.

Al lugar acudieron rápidamente efectivos de la Seccional Quinta, personal de Bomberos, profesionales de Criminalística y representantes del Ministerio Público de la Acusación. Los agentes montaron un operativo para examinar la escena y proceder al levantamiento del cadáver, lo que obligó a cortar completamente el tránsito en la zona.

Tras realizar el examen cadavérico en el sitio, los especialistas de Criminalística determinaron que la causa de la muerte fue un “traumatismo encéfalo craneano grave”, consistente con una caída de altura.

Una vez cumplidos todos los protocolos, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial ubicada en el barrio Alto Comedero, donde aguarda ser identificado formalmente y ser reclamado por sus familiares.

El tránsito en la Ruta Nacional 9, una vía de gran circulación, pudo ser restablecido aproximadamente a las 00:35 de la madrugada de este jueves, tras finalizar las tareas periciales.