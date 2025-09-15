Dos jujeños heridos tras siniestro vial en La Rioja

Dos hombres domiciliados en la ciudad de Libertador General San Martín volcaron con la camioneta cuando circulaban por la ruta nacional N° 141, en la provincia de La Rioja. Los lesionados fueron trasladados al hospital de la localidad de Chepes, fuera de peligro. El conductor dio negativo en el control de alcoholemia, mientras se investigan las causales del siniestro.

El hecho sucedió el pasado domingo por la mañana, en el momento que los oriundos del departamento Ledesma se desplazaban a bordo de una camioneta Ford Ranger por la mencionada carretera, en sentido oeste-este, desde la provincia de Mendoza hacia Jujuy.

En estas circunstancias, alrededor de las 7 mientras transitaban a 20 kilómetros de Chepes, por causas que son motivo de investigación, el conductor perdió el control del rodado, el cual salíó de la cinta asfáltica y volcó.

Más tarde se constituyó en el escenario del hecho, en inmediaciones del puesto La Florida, el personal sanitario que les realizó las primeras curaciones a los hombres, el conductor de 34 y su acompañante de 50.

Tras esto, los lesionados fueron trasladados al hospital “Luis Pasteur” de la localidad de Chepes, en donde quedaron en observación, fuera de peligro.

Por otro lado, en el lugar del siniestro trabajó el personal policial riojano y de la Unidad Sexta de Control de Tránsito y Seguridad Vial para, en primer lugar, resguardar la zona y señalizarla para evitar otro incidente. También, se les practicó la prueba de alcoholemia a los dos ocupantes de la camioneta y resultaron negativos.

Además, luego de ser trasladados los dos hombres al hospital, se llevó adelante el trabajo de Criminalística para conocer las causales del incidente que dejó a dos jujeños heridos y fuera de peligro en la localidad riojana de Chepes.