Detenido cuando circulaba en motocicleta con cocaína

Un hombre de 29 años fue detenido por efectivos policiales por tener cocaína mientras circulaba en moto por las calles de la ciudad de Libertador General San Martín. Luego del procedimiento de la Brigada de Narcotráfico, el motociclista fue trasladado a una dependencia para quedar a disposición de la Justicia.

El hecho sucedió el pasado viernes por la mañana, cuando los uniformados del Cuerpo de Infantería realizaban recorridos preventivos por la mencionada población.

En ese contexto, los agentes circulaban por el barrio Patricias Argentinas y observaron a tres sujetos, uno de ellos en moto, en la intersección de las calles Castrobarro y Julio Argentino Roca. Fue entonces que alrededor de las 10.30 los inculpados intentaron darse a la fuga y tras una corta persecución fueron alcanzados y reducidos.

A partir de ese momento, personal de Infantería identificó a los sospechosos y descubrió que el motociclista tenía una riñonera, la cual fue requisada. Así se supo que dentro de la misma había varios envoltorios con una sustancia blanquecina, además de dinero.

Ante las sospechas suscitadas entre los agentes, se comunicaron con la Brigada de Narcotráfico, que con su personal llegó hasta el escenario del hecho y realizó la prueba química a la sustancia que estaba en los envoltorios. Así constataron que se trataba de clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

Tras esto, los agentes de la Infantería detuvieron al hombre de 29 años que tenía el estupefaciente y lo trasladaron a la Seccional con jurisdicción en la zona del procedimiento junto a la moto en la que se desplazaba, en calidad de secuestrada. Mientras que a los otros dos hombres que estaban con el protagonista se les solicitó que se retiren del lugar por no tener pedido de captura ni algún elemento ilegal.