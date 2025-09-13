Buscan a un niño de 10 años

El niño Adrián Alejandro Quispe de tan solo 10 años de edad falta desde ayer de su domicilio y es por eso que familiares y vecinos lo buscan desesperadamente.

El niño al momento de si desaparición vestía pantalón azul, buzo color gris y zapatillas de color negro y responde a la siguiente descripción física es de contextura delgada y cabello corto lacio de color negro.

Cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886862039 o bien concurrir a la seccional más cercana a su domicilio.