13 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Búsqueda de personas

Buscan a un niño de 10 años

Adrián Alejandro Quispe tiene domicilio en la barrio Sargento Cabral de la capital jujeña.

Sabado, 13 de septiembre de 2025 10:28

El niño Adrián Alejandro Quispe de tan solo 10 años de edad falta desde ayer de su domicilio y es por eso que familiares y vecinos lo buscan desesperadamente.

El niño al momento de si desaparición vestía pantalón azul, buzo color gris y zapatillas de color negro y responde a la siguiente descripción física es de contextura delgada y cabello corto lacio de color negro.

Cualquier información sobre su paradero comunicarse al 911 o a los celulares 3886828607 o al 3886862039 o bien concurrir a la seccional más cercana a su domicilio.

 

