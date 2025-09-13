Mujer embarazada se arrojó de una moto en movimiento

Un hombre es intensamente buscado por la Policía, luego de conducir de manera temeraria una motocicleta en la que iba acompañado por su pareja, que cursa el quinto mes de embarazo, y amenazarla con chocar para lastimarla. Para escapar del irascible sujeto, la víctima se vio obligada a arrojarse del rodado y tuvo que ser hospitalizada.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado jueves sobre un tramo de la colectora de la ruta nacional N°66 a la altura del barrio 18 de Noviembre de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que un hombre conducía una motocicleta Gilera Smash e inició una acalorada discusión con su pareja, una mujer de 30 años que cursa el quinto mes de embarazo y que circulaba como acompañante.

En un momento determinado, el irascible sujeto vociferó amenazas, realizó una serie de maniobras peligrosas en zigzag, golpeó el tambor del rodado y amenazó a la víctima con chocar para lastimarla.

Ante el temerario episodio, la víctima tomó la drástica decisión de arrojarse hacía el asfalto, donde cayó pesadamente.

En el suelo, la mujer solicitó ayuda a los gritos y dos transeúntes se acercaron para asistirla. Sin embargo, el irascible sujeto detuvo la marcha, descendió de la motocicleta y agarró dos botellas de vidrio con la que amenazó a las personas que auxiliaban a su pareja.

Al percatarse que los testigos alertaban al Sistema de Emergencias 911, abandonó el rodado y emprendió la fuga a pie.

Personal del Same se constituyó en el lugar, brindó asistencia a la víctima y la trasladó de manera inmediata al hospital Materno Infantil de la ciudad capital, aunque hasta el cierre de este matutino no trascendió su estado de salud.

Una vez que los efectivos policiales de la Seccional 51° tomaron conocimiento del hecho, realizaron recorridos por el sector en búsqueda del inculpado pero fue con resultados negativos. Mientras que la motocicleta fue secuestrada.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del sujeto.

En tanto, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 51°.