Una pareja salió de Jujuy con casi nueve kilos de cocaína

Efectivos de Gendarmería Nacional apostados en la provincia de Tucumán detuvieron a dos pasajeros de un colectivo que salió de Jujuy, que ocultaban ocho paquetes con cocaína adosados a sus cuerpos.

HALLAZGO | CADA INCULPADO TENÍA CUATRO PAQUETES CON LA DROGA.

El transporte tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el estupefaciente secuestrado arrojó un peso de 8 kilos 985 gramos.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el operativo tuvo lugar la madrugada del pasado jueves sobre la ruta nacional N°34, a la altura del kilómetro 896, de la localidad 7 de Abril de la provincia de Tucumán.

Fue en esas circunstancias que los efectivos del grupo "Burruyacú", dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán" de Gendarmería Nacional, desplegaron un control vehículo y detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia.

El chofer indicó al personal haber salido de la provincia de Jujuy y que tenía como destino a Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al momento de controlar a los pasajeros, los efectivos observaron que una pareja se mostraba evasiva y nerviosa.

Por tal motivo y ante la sospecha de estar frente a un posible delito en infracción a la Ley 23.737, los efectivos realizaron una requisa y descubrieron que cada uno tenía adosado al cuerpo cuatro paquetes rectangulares.

En el lugar tomó participación el personal de Criminalística y Estudios Forenses que sometió a la sustancia que contenían los paquetes, a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 8 kilos 985 gramos.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°1 de Tucumán, quien solicitó el secuestro del estupefaciente y las detenciones de los pasajeros, ambos oriundos de Bolivia, involucrados en carácter de incomunicados.