Una mujer embarazada se arrojó de una moto

Una mujer de 30 años, que cursa el quinto mes de embarazo, se vio obligada a tomar una decisión extrema para preservar su vida y la de su bebé: arrojarse de una motocicleta en movimiento. El hecho, que es investigado como un grave caso de violencia de género, ocurrió el pasado jueves en la colectora de la Ruta Nacional 66, a la altura del barrio 18 de Noviembre, y tuvo como presunto autor a su propia pareja, quien ahora es intensamente buscado por la Justicia.

Según relatan fuentes oficiales consultadas por este medio, todo comenzó cuando la pareja circulaba en una moto Gilera Smash y, en medio de una discusión, el conductor inició maniobras peligrosas en zig-zag. En un claro acto de intimidación, el hombre golpeó el tambor del vehículo y amenazó explícitamente con estrellarlos.

Ante la inminente amenaza, la mujer, desesperada, optó por lanzarse al asfalto. La caída fue violenta y, desde el piso, comenzó a pedir ayuda a gritos. Su llamado fue atendido de inmediato por dos transeúntes que acudieron en su auxilio.

Al ver la intervención de los testigos, el agresor estacionó la moto, pero lejos de ayudar o rendirse, agarró dos botellas de vidrio con las que amenazó a los hombres que auxiliaban a su pareja. Acto seguido, abandonó el lugar a pie, dejando a la mujer lesionada y la motocicleta en el sitio.

Rápidamente se dio aviso al servicio de emergencias 911. Paramédicos del SAME llegaron al lugar para asistir a la víctima, quien presentaba diversas lesiones a causa del impacto. Fue trasladada de urgencia al Hospital Materno Infantil, donde permaneció internada en estado reservado para su evaluación y tratamiento.

El caso fue tomado por el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación. La motocicleta fue secuestrada y trasladada a la Seccional 51° como parte de la evidencia. El Juzgado especializado en Violencia de Género tomó intervención inmediata y dispuso la orden de aprehensión del sujeto, quien se encuentra prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas policiales.