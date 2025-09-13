Robó a una mujer en un colectivo y fue detenido

Un hombre robó a una pasajera de un colectivo de línea urbana, protagonizó una persecución y fue detenido.

El episodio tuvo lugar el pasado jueves alrededor de las 21.30, sobre un tramo de la avenida Hernán Miranda del barrio Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que un joven circulaban a bordo de un colectivo, esperó que este detuviera la marcha, arrebató el celular a una pasajera y descendió para escapar.

La víctima persiguió al inculpado, alertó a una comisión policial que recorría el sector de manera preventiva y tras una breve persecución, el inculpado fue detenido.

Posteriormente, el malviviente fue trasladado a la Seccional 56°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la damnificada radicó la correspondiente denuncia en la mencionada dependencia policial.