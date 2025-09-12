°
12 de Septiembre, Jujuy, Argentina
Narcotráfico

Viajaban desde Jujuy a Tucumán con 8 kilos de cocaína adosados al cuerpo

Un hombre y una mujer llevaban ocho “ladrillos” con el estupefaciente debajo de la vestimenta.  Quedaron detenidos.  

Viernes, 12 de septiembre de 2025 16:24

En la madrugada de ayer, personal del Grupo “Burruyacú”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, controló un transporte público de pasajeros proveniente de la provincia de Jujuy con destino a la ciudad de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional Nº 34, kilómetro 896, localidad 7 de abril, cuando los gendarmes detectaron que dos ciudadanos de nacionalidad boliviana llevaban adosado al cuerpo, cuatro paquetes rectangulares cada uno, los cuales tenían características similares a las utilizadas para el transporte de sustancias estupefacientes.  

Al encontrarse ante un presunto hecho ilícito en infracción a la Ley 23.737, integrantes de Criminalística y Estudios Forenses llevaron a cabo las pruebas de campo Narcotest en presencia de testigos y confirmaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 8 kilos 985 gramos.  

Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se realizó el secuestro de la droga, como así también las detenciones de los pasajeros involucrados en carácter de incomunicadas.

