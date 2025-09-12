Alteraciones de tránsito por la Pintada Estudiantil y Elección Capital

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informó que con motivo de la realización de la tradicional Pintada Estudiantil y la Elección Representante Capital de los Estudiantes, previstas para el sábado 13 y domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural, se implementarán modificaciones en los recorridos del transporte urbano y cortes de tránsito en la zona.
Cambios en recorridos de colectivos
- Sábado 13 de septiembre: desde las 9 hasta las 20 horas.
- Domingo 14 de septiembre: desde las 19 horas y hasta la finalización del evento.
Las unidades ingresarán a Ciudad Cultural por las arterias: Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, Suipacha, Colectora Pila Solá, Av. de las Carrozas, Av. Bolivia y luego retomarán su recorrido habitual.
Cortes de tránsito
Para garantizar la seguridad de los asistentes, se dispondrán cortes en los siguientes puntos:
- Av. de los Estudiantes y Av. de las Carrozas
- Av. de los Estudiantes y Prolongación Zorrilla de San Martín
- Rotonda Av. de los Estudiantes, ingreso a Ciudad Cultural
- Av. de los Estudiantes y Colectora Pila Solá
- Colectora Pila Solá y Av. de las Carrozas
- Av. de las Carrozas y Juntos en Jujuy
- Av. de las Carrozas y Dr. Vidal
- Av. de las Carrozas y Pedro del Portal
- Av. de las Carrozas, ingreso Zona Sur
- Suipacha y Cnel. Arias
Finalmente, desde la Municipalidad solicitaron a los conductores y vecinos en general prestar especial atención a la cartelería y al personal de tránsito apostado en el lugar para ordenar la circulación durante ambas jornadas.