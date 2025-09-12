Viajaban desde Jujuy a Tucumán con 8 kilos de cocaína adosados al cuerpo

En la madrugada de ayer, personal del Grupo “Burruyacú”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, controló un transporte público de pasajeros proveniente de la provincia de Jujuy con destino a la ciudad de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional Nº 34, kilómetro 896, localidad 7 de abril, cuando los gendarmes detectaron que dos ciudadanos de nacionalidad boliviana llevaban adosado al cuerpo, cuatro paquetes rectangulares cada uno, los cuales tenían características similares a las utilizadas para el transporte de sustancias estupefacientes.

Al encontrarse ante un presunto hecho ilícito en infracción a la Ley 23.737, integrantes de Criminalística y Estudios Forenses llevaron a cabo las pruebas de campo Narcotest en presencia de testigos y confirmaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 8 kilos 985 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se realizó el secuestro de la droga, como así también las detenciones de los pasajeros involucrados en carácter de incomunicadas.