Confusa situación entre choferes de aplicación y taxistas

Anoche en pleno centro capitalino ocurrió una confusa situación en la que se generó una fuerte discusión entre choferes de una aplicación de transporte, taxistas y usuarios.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30 en calle Lavalle a escasos metros de iglesia San Francisco y se extendió por varias horas

Al parecer la situación se originó cuando los agentes de tránsito intentaron detener y secuestrar un vehículo por presuntamente transportar pasajeros a través de Didi y Uber. Para evitar el secuestro del rodado se supo que el chofer se encerró junto a una mujer y permaneció allí por varias horas.

El conflicto se intensificó cuando llegaron al lugar supuestos choferes de Didi y Uber para apoyar chofer, mientras que también un grupo de taxis amarillos llegó hasta el lugar con la intención de respaldar la decisión de los agentes de tránsito.

El enfrentamiento, que se extendió por varias horas dejando en evidencia el malestar entre los taxis amarillos y el uso de plataformas de transporte digital en la capital jujeña.

Finalmente, cabe aclarar que tanto Uber como Didi están habilitadas para operar en San Salvador de Jujuy ya que cuentan con un marco legal para funcionar en la ciudad bajo la Ordenanza Nº 8073/2024, pero a pesar de ello la polémica continua entre los choferes y usuarios.