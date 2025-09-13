Inicia la 4º edición Copa San Pedro de newcom

En las instalaciones de la escuela Santiago del Estero desde las 9 se pone en marcha la cuarta edición de la Copa San Pedro de Newcom. La organización estará a cargo de la comuna local a través de la Subsecretaría de Deportes, y contará con la participación de 35 delegaciones.

En "Salón de la Patria", ubicado en el primer piso del Palacio Municipal, Julio Bravo, Intendente de San Pedro de Jujuy se mostró "muy contento de poder dar inicio a una nueva edición de este importante certamen por cuarto año consecutivo".

El Jefe Comunal remarcó que a lo largo del fin de semana "vamos a tener más de 300 jugadores y jugadoras de diferentes provincias como ser Salta, Tucumán, Catamarca, estaremos jugando en diferentes escenarios y categorías".

Bravo agradeció "a todas las personas que nos van a visitar, están haciendo un gran esfuerzo económico para llegar hasta San Pedro", y agregó "esto se sigue enmarcando dentro de la política de turismo deportivo con eventos para que la gente llegue a nuestra ciudad y se movilice la economía de los hoteles, restaurantes emprendedores".

Sin dudas "vamos a vivir una verdadera fiesta para nuestros adultos mayores que van a disfrutar de esto, el municipio les organiza una cena show para todos los equipos, para que puedan confraternizar, para que pasen un lindo momento, sean felices, es un esfuerzo importante desde el punto de vista económico para la organización de este evento, pero es plata bien invertida", puntualizó el Intendente.

Sobre todo teniendo en cuenta que "estamos en medio de época de crisis económica, social, en San Pedro seguimos haciendo deporte porque el deporte es vida", finalizó Julio Bravo durante la presentación del certamen que se extenderá hasta mañana con las finales y premiación.