El sensible mensaje de Daniela Celis tras el grave accidente de Thiago Medina: “Solo pido luz y amor”

En una mezcla de angustia y preocupación, este viernes, Daniela Celis dio detalles del estado de salud de Thiago Medina luego de que el joven fuera internado tras sufrir un grave accidente automovilístico. Minutos después de que se conociera la noticia, la expareja del joven se dirigió al hospital para acompañar y apoyar al padre de sus hijas.

“Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”, comenzó diciendo la influencer a través de sus redes sociales. Luego, con la idea de trasladar algo de tranquilidad a sus más de dos millones de seguidores, Pestañela contó los problemas que afrontaba Medina y la acción que le salvó la vida en el incidente: “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”.

Según la información revelada por Ángel de Brito en LAM (América), Medina habría impactado con su moto contra un automóvil en horas de la noche. “La noticia que les decía es bastante delicada. Nos enteramos en el corte, tuvo un accidente terrible Thiago Medina, el participante de GH, tan conocido, el ex de Pestañela, el hermano de Camilota, un accidente automovilístico. Está con pronóstico reservado. Internado en un hospital de Moreno y con pronóstico reservado”, comenzó diciendo el conductor al cierre del programa.

De acuerdo con el periodista, el incidente ocurrió cerca de las 20 en un cruce con señalización deficiente en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Pepe Ochoa, panelista del ciclo, sumó detalles: “Fue hoy más o menos a las ocho de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto”, al tiempo que recomendó iniciar una cadena de oración ante la gravedad de la situación.

El conductor del programa, Ángel de Brito, brindó detalles en vivo sobre el estado de salud de Medina. Expresó que la noticia era “bastante delicada” y puntualizó que “el pronóstico es reservado”, lo cual implica un estado crítico. “Saben que cuando el pronóstico es reservado es un estado delicado de salud. Fue un accidente muy fuerte, como contábamos recién, voló por arriba del auto. No se sabe con precisión qué fue lo que pasó, qué provocó ese accidente, si una mala maniobra de del auto que iba adelante o si se lo comió”, relató el conductor del programa.

Durante la emisión, se reprodujo un mensaje de voz enviado por Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas gemelas, quien manifestó: “Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”. En el programa, de Brito relató que Celis acudió a las redes sociales para transmitir calma a sus seguidores, enfatizando su empatía con quienes sufren la situación y procurando evitar especulaciones públicas tras episodios mediáticos previos.

Con el objetivo de agregar más información sobre la naturaleza del accidente, Ochoa especificó: “Tengo entendido por la información, es una noticia en construcción, pero en ese cruce, por la poca señalización, y las velocidades, hay muchos accidentes”. Por último, Ángel cerró el tema contando la charla que había tenido con la hermana de Medina: “Y hablamos con Camilota recién que no podía ni hablar, estaba llorando también acompañando a su hermano en el hospital. Así que nada, le deseamos a Thiaguito lo mejor desde acá, que lo conocimos en su momento en GH”.

La noticia generó impacto, ya que el exconcursante de Gran Hermano se encuentra en el centro de la escena mediática desde su separación con Celis y las controversias ocurridas a raíz de su vida privada.