Thiago Medina fue internado tras sufrir un grave accidente automovilístico

Lejos de sus cruces con sus excompañeros de Gran Hermano, o su polémica separación con Daniela Celis, este viernes, Thiago Medina ocupó el centro de la escena luego de sufrir un fuerte accidente automovilístico. Según contó Ángel de Brito en LAM (América), el joven permanece internado con pronóstico reservado.

“La noticia que les decía es bastante delicada. Nos enteramos en el corte, tuvo un accidente terrible Thiago Medina, el participante de GH, tan conocido, el ex de Pestañela, el hermano de Camilota, un accidente automovilístico. Está con pronóstico reservado. Internado en un hospital de Moreno y con pronóstico reservado”, comenzó diciendo el conductor.

En la misma línea que el periodista, Pepe Ochoa agregó: “Así es, fue hoy más o menos a las ocho de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Recién traté de chequearlo con Dani, con Pestañela y literalmente sus palabras fueron: “Por favor, recen mucho, hagamos una cadena de oración””.

Así las cosas, de Brito dio paso a la palabra de Pestañela: “A ver, ¿tenemos el audio de lo que nos dijo?”, a lo que, segundos después, se escuchó la voz de la joven con suma angustia: “Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”.

“Bueno, estaba obviamente muy consternada porque el pronóstico es reservado, como le decimos. Saben que cuando el pronóstico es reservado es un estado delicado de salud. Fue un accidente muy fuerte, como contábamos recién, voló por arriba del auto. No se sabe con precisión qué fue lo que pasó, qué provocó ese accidente, si una mala maniobra de del auto que iba adelante o si se lo comió”, relató el conductor del programa.

Con el objetivo de agregar más información sobre la naturaleza del accidente, Ochoa especificó: “Tengo entendido por la información, es una noticia en construcción, pero en ese cruce, por la poca señalización, y las velocidades, hay muchos accidentes”. Por último, Ángel cerró el tema contando la charla que había tenido con la hermana de Medina: “Y hablamos con Camilota recién que no podía ni hablar, estaba llorando también acompañando a su hermano en el hospital. Así que nada, le deseamos a Thiaguito lo mejor desde acá, que lo conocimos en su momento en GH”.

A pesar de su ruptura, Daniela Celis mostró su preocupación por la salud del padre de sus hijas. Es que, lo que comenzó como una separación en buenos términos, terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más mediáticos del universo de Gran Hermano. Apenas habían pasado tres meses desde que Celis y Medina decidieron seguir caminos separados cuando, en pleno aire de LAM (América), la realidad irrumpió y lo cambió todo. Frente a cámaras y a todo el país, la joven se enteró en vivo de la infidelidad de su expareja y el padre de sus gemelas, con Katia La Tana, otra exintegrante del reality. Y la noticia cayó como una bomba, desatando angustia, lágrimas y una batería de reacciones públicas que luego llevó a que ambos se pronunciaran ante sus seguidores.

Apenas unas horas después de la emisión que le partió el corazón, la influencer usó sus redes sociales para dar cuenta de cómo atravesaba el golpe y dejar su mensaje. “Les quiero contar que estoy bien, simplemente soy humana y tengo sentimientos. Nada de lo que hice/dije fue con doble intención, de haber sabido la verdad, jamás hubiera preguntado nada sobre el tema”, escribió sobre un fondo negro, dando muestras de entereza y vulnerabilidad a la vez.

La joven fue más allá: “Si en algún momento alguien se sintió ofendido, le pido disculpas. No tengo nada personal con nadie. No quería pasar todo esto, me da vergüenza la situación”. Sus palabras buscaron bajar la intensidad de la polémica, pidiendo empatía tanto para ella como para los involucrados, e intentando que el tema no se convirtiera en un espectáculo aún mayor.

Por su parte, Medina eligió también las redes para responder y fijar su posición. Horas después del descargo de su ex, el joven publicó un texto directo: “Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”. Y agregó: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo, que lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.

Thiago no solo cerró el capítulo desde lo personal, también hizo referencia al revuelo mediático que desató el affaire con Katia y la reacción pública de Celis: “Y eso no es una guerra para que estén dándome su apoyo o el apoyo a ella. Somos gente adulta que podemos arreglar las cosas sin hacer tanto teatro”. En su tono, se notó el deseo de ponerle un punto final a la novela y no alimentar más la grieta.