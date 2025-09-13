Petrolera aplicó un nuevo aumento y marcó cuatro subas en trece días

En una seguidilla de incrementos que llamó la atención de los conductores, la petrolera Shell concretó un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, totalizando cuatro subas en el transcurso de solo trece días. Este último ajuste se aplicó a partir de este sábado y se sumó a los ya registrados en los últimos días, generando una notable escalada en los costos para los usuarios.

El primer aumento se había registrado el 31 de agosto, cuando la nafta V-Power de la marca alcanzó un valor de $1715. Pocos días después, el 6 de septiembre, el precio se modificó nuevamente, llegando a $1729. Al día siguiente, el 7 de septiembre, se produjo una tercera suba que llevó el litro a $1738. Finalmente, este 13 de septiembre, se concretó el cuarto incremento, con la nafta V-Power cotizando a $1752.

Diversos usuarios y conductores se percataron de este fenómeno y llevaron un seguimiento de los valores en las estaciones de servicio, registrando fotográficamente la evolución de los precios en los carteles. "Pudimos corroborar los cuatro aumentos en las estaciones de servicio de Shell en un lapso de menos de dos semanas", relató a Noticias Argentinas uno de los usuarios que monitoreó los precios.

Este control ciudadano permitió constatar la frecuencia de los ajustes, que contrastó con la situación de otras compañías del sector.