Cinco años de prisión por el robo de ganado vacuno

La jueza Margarita Nallar sentenció ayer a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo a Fernando Gabriel Coria, Nadia Tina Chiliguay e Isaac Carrazana por haber sido encontrados penalmente responsables del delito de "abigeato agravado", tras el robo de quince vacas en un campo del Norte jujeño.

El hecho sucedió el 16 de julio de 2023 en perjuicio de Rómulo Farfán, quien es productor ganadero de Puesto del Marqués, departamento Cochinoca. La pena se ajustó a lo que tipifica el artículo 167 quater del Código Penal de la Nación (CPN), por ser hechos que coloquialmente se conocen como "cuatrerismo".

La sala del segundo piso del edificio de los Tribunales de la capital, fue el recinto en el cual desde minutos antes de las 9 se desarrolló la audiencia de alegatos, en la que cada parte argumentó su postura ante la atenta escucha del tribunal unipersonal conformado por la magistrada Nallar.

De esta manera, estuvieron presentes los abogados querellantes Fernando Bóveda y Gloria González, quienes asesoraron al damnificado Farfán. También la defensa, que fue asumida por Daniel Ibáñez, para Coria y Chiliguay, y Jorge Vázquez junto a Silvana Morel, por Carrazana. Mientras que el fiscal Fernando Alancay, asistió en representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras esta primera parte, alrededor de las 11 se pasó a un cuarto intermedio para luego retomar la audiencia de debate.

Así fue que en el regreso a la sala del segundo piso cada parte realizó su solicitud de pena o absolución para sus representados. La querella pidió cinco años de prisión para dos de los acusados y siete para Chiliguay, por haber concurrido a cometer el delito con un hijo suyo. También, desde la Fiscalía se solicitó cinco años de cárcel para los tres acusados, mientras que los abogados defensores pretendieron la absolución de los tres inculpados, antes de pasar a un nuevo cuarto intermedio.

El mismo, permitió que la magistrada tuviera el tiempo necesario para determinar, de acuerdo a las pruebas presentadas y los alegatos desarrollados, la culpabilidad o no de los acusados que arribaron al juicio en libertad.

Sentencia

La sentencia llegó luego de las audiencias de juicio llevadas adelante el lunes y el miércoles pasados, en las cuales un total de dieciocho personas prestaron su declaración testimonial ante el tribunal unipersonal. Se trató tanto del damnificado Farfán como de testigos, entre ellos, vecinos del denunciante, que vieron el accionar de los tres imputados y presentaron pruebas en el marco de la investigación realizada.

Finalmente, la jueza Margarita Nallar cerca de las 13 emitió la sentencia por "Abigeato agravado" que condenó a cinco años de prisión efectiva a Fernando Gabriel Coria, Nadia Tina Chiliguay e Isaac Carrazana, de acuerdo a lo especificado por el CPN, en el cual el mencionado delito está tipificado en el artículo 167 quater. También impuso la multa de 22 millones de pesos en forma conjunta para los tres condenados a favor del MPA y ordenó el decomiso de los vehículos secuestrados en la causa.

En los próximos días se van a dar a conocer los fundamentos de fallo. A partir de ese momento, la defensa va a tener la posibilidad de apelar la sentencia. Los tres condenados irán a prisión una vez que esté firme y consentida.

Los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, llevada adelante por Fernando Alancay, a los condenados se les atribuyó un hecho ocurrido el domingo 16 de julio, en horas de la noche, y lunes 17 de Julio, en horas de la madrugada, del 2023 en la finca rural "La Curva". La misma se encuentra toda cercada con alambres a 7 kilómetros de Puesto de Marqués.

En esos momentos, los acusados Isaac Carrazana, Fernando Coria y Nadia Chiliguay, junto a una persona a establecer, aprovecharon la ausencia de los dueños del ganado, Rómulo Farfán e hijos, y se apropiaron indebidamente de quince vacas de diferentes pelajes, colores y edades, con marcas de fuego y señal de los denunciantes, las cuales se encontraban en su corral.

Los imputados primero arriaron las vacas utilizando una moto roja hasta el paraje rural Lechos, departamento Yavi, donde guardaron las mismas en un corral.

Luego, el martes 18 de Julio de 2023, los acusados, en el paraje Bellavista del distrito de Barrios, utilizaron las camionetas para trasladar el ganado vacuno hacia Bolivia, con la intención de comercializarlos.

Los imputados que se movilizaban en una camioneta F 100 color blanca de Nadia Chiliguay; una camioneta F-100 color oscuro; una camioneta Toyota Hilux de color blanco de Isaac Carrazana; y una moto color roja de propiedad de la mujer, entregaron parte de las vacas sustraídas a personas a establecer entre los días miércoles 19 de julio y jueves 20 de julio, en la localidad de Yanalpa, en Bolivia, a 30 kilómetros de Yavi. En tanto, Fernando Coria, el 17 de Julio a horas 02.55, ofertó en venta 11 vacas a una mujer, mediante Whatsapp.