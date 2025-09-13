Discutió con un hombre y fue apuñalado en el cuello

Un joven de 29 años fue atacado a puñaladas por un hombre y se encuentra internado muy grave en la sala de Cuidados Intensivos del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del jueves pasado en inmediaciones del aserradero del barrio La Esperanza de Ciudad Perico.

En esas circunstancias, un joven de 29 años habría mantenido una discusión con un hombre al que conoce con el apodo de "gordo", quien en un momento determinado extrajo entre sus prendas de vestir un arma blanca y lo hirió en el cuello, dejándolo tendido en el piso con una profunda herida.

Personal del Same se hizo presente en el lugar tras el llamado de alerta al sistema de emergencia 107 y trasladó de urgencia a la víctima a la guardia del nosocomio local y debido a la gravedad de las heridas, fue derivado al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, quedando alojado en la sala de cuidados intensivos.

Los efectivos de la Seccional 21º de Perico se hicieron presentes en el lugar y luego de tomar conocimiento del hecho, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la individualización del inculpado y su inmediata detención.

Es por eso que los efectivos de la sede policial interviniente, con colaboración de policías de la Unidad Regional 6 realizaron un recorrido preventivo por las inmediaciones, para tratar de dar con el protagonista, pero hasta el momento con resultados negativos.

Los investigadores tomaron conocimiento que tanto la víctima, como su victimario se conocen y sospechan que el violento ataque fue a causa de un viejo resquemor que los protagonistas mantenían.

Por otra parte, se supo que el estado de salud de la víctima es reservado y permanece alojado en la sala de Cuidados Intensivos del nosocomio cabecera de la provincia.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 21º del barrio Facundo Quiroga de Perico.