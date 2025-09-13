°
13 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
taller de RCP
Deporte Social
Futbol infantil
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
taller de RCP
Deporte Social
Futbol infantil

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Una pareja salió de Jujuy con casi nueve kilos de cocaína

Circulaban como pasajeros en un colectivo de larga distancia que se dirigía hacia Buenos Aires.Cada uno llevaba adosado a sus cuerpos cuatro paquetes y fueron detenidos en un control.

Sabado, 13 de septiembre de 2025 00:00
DETENIDOS | LA PAREJA QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA E INCOMUNICADOS.

Efectivos de Gendarmería Nacional apostados en la provincia de Tucumán detuvieron a dos pasajeros de un colectivo que salió de Jujuy, que ocultaban ocho paquetes con cocaína adosados a sus cuerpos.

HALLAZGO | CADA INCULPADO TENÍA CUATRO PAQUETES CON LA DROGA.

El transporte tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el estupefaciente secuestrado arrojó un peso de 8 kilos 985 gramos.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el operativo tuvo lugar la madrugada del pasado jueves sobre la ruta nacional N°34, a la altura del kilómetro 896, de la localidad 7 de Abril de la provincia de Tucumán.

Fue en esas circunstancias que los efectivos del grupo "Burruyacú", dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán" de Gendarmería Nacional, desplegaron un control vehículo y detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia.

El chofer indicó al personal haber salido de la provincia de Jujuy y que tenía como destino a Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al momento de controlar a los pasajeros, los efectivos observaron que una pareja se mostraba evasiva y nerviosa.

Por tal motivo y ante la sospecha de estar frente a un posible delito en infracción a la Ley 23.737, los efectivos realizaron una requisa y descubrieron que cada uno tenía adosado al cuerpo cuatro paquetes rectangulares.

En el lugar tomó participación el personal de Criminalística y Estudios Forenses que sometió a la sustancia que contenían los paquetes, a una prueba de campo narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 8 kilos 985 gramos.

Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal N°1 de Tucumán, quien solicitó el secuestro del estupefaciente y las detenciones de los pasajeros, ambos oriundos de Bolivia, involucrados en carácter de incomunicados.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD