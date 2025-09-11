°
11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro
El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1395.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Intentó asaltar a una mujer, lo vio un efectivo y fue detenido

La víctima trasladaba la recaudación de una estación de servicio. El policía que frustró el robo estaba de descanso.

Jueves, 11 de septiembre de 2025 00:00
ESCENARIO | MOMENTO EN QUE TRASLADARON AL INCULPADO A LA SECCIONAL 9°.

Un hombre intentó robar a una mujer que trasladaba la recaudación de una estación de servicio en la que trabaja, un efectivo policial que estaba de descanso se percató del ataque y lo detuvo.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre intentó robar a una mujer que trasladaba la recaudación de una estación de servicio en la que trabaja, un efectivo policial que estaba de descanso se percató del ataque y lo detuvo.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 11 en la intersección de las calles Juan Bautista Alberdi y Sarmiento del barrio Centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Fue en esas circunstancias que una empleada de una estación de servicio se dirigía a una entidad bancaria del sector para depositar el dinero equivalente a la recaudación y en un momento determinado fue interceptada desde la espalda por un irascible sujeto que le vociferó amenazas mientras empuñaba un arma blanca.

La víctima se negó a entregar el dinero e inició un forcejeo con el protagonista.

El lamentable episodio fue observado por un efectivo policial que se encontraba de descanso e intervino de manera inmediata en resguardo de la mujer.

Al mismo tiempo, una comisión de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida que recorría el sector observó el forcejeo y logró reducir al inculpado.

Al momento de realizar una requisa al malviviente, los efectivos incautaron un arma blanca de 30 centímetros y un teléfono celular que no supo justificar su posesión.

Posteriormente, fue trasladado a la Seccional N°9 del centro ramaleño, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por su parte, la víctima fue asistida por personal de la salud de manera preventiva y luego radicó la correspondiente denuncia contra el inculpado.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los uniformados de la Seccional 9°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD