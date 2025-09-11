Intentó asaltar a una mujer, lo vio un efectivo y fue detenido

Un hombre intentó robar a una mujer que trasladaba la recaudación de una estación de servicio en la que trabaja, un efectivo policial que estaba de descanso se percató del ataque y lo detuvo.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 11 en la intersección de las calles Juan Bautista Alberdi y Sarmiento del barrio Centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Fue en esas circunstancias que una empleada de una estación de servicio se dirigía a una entidad bancaria del sector para depositar el dinero equivalente a la recaudación y en un momento determinado fue interceptada desde la espalda por un irascible sujeto que le vociferó amenazas mientras empuñaba un arma blanca.

La víctima se negó a entregar el dinero e inició un forcejeo con el protagonista.

El lamentable episodio fue observado por un efectivo policial que se encontraba de descanso e intervino de manera inmediata en resguardo de la mujer.

Al mismo tiempo, una comisión de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida que recorría el sector observó el forcejeo y logró reducir al inculpado.

Al momento de realizar una requisa al malviviente, los efectivos incautaron un arma blanca de 30 centímetros y un teléfono celular que no supo justificar su posesión.

Posteriormente, fue trasladado a la Seccional N°9 del centro ramaleño, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por su parte, la víctima fue asistida por personal de la salud de manera preventiva y luego radicó la correspondiente denuncia contra el inculpado.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los uniformados de la Seccional 9°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.