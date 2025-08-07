Hallan restos humanos en platos de los perros

En un giro escalofriante de la investigación por la desaparición de al menos cinco hombres en situación de calle en Jujuy, el fiscal Guillermo Beller confirmó que se hallaron restos de piel humana, cartílagos y pelos en los platos donde comían los perros de Matías Jurado, el principal sospechoso del caso.

"Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel", detalló el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación. Los restos, algunos "muy deteriorados" según Beller, fueron encontrados durante allanamientos en la vivienda de Jurado, ubicada en Alto Comedero.

Evidencia clave para el caso serial

Las pruebas, recolectadas por equipos forenses, están siendo sometidas a análisis de ADN para determinar si corresponden a alguna de las víctimas desaparecidas. Los primeros resultados se esperan en breve. El hallazgo apuntala la hipótesis de que Jurado, de 37 años, manipuló los restos de sus víctimas para eliminar evidencias, llegando incluso a utilizarlos para alimentar a sus animales.

Jurado, detenido e imputado

Matías Jurado ya se encuentra detenido en el penal de Gorriti, imputado por homicidio agravado en relación con la desaparición de Jorge Omar Anachuri (68 años), visto por última vez el 25 de julio subiendo a un taxi junto al acusado, rumbo a su domicilio. Allí ya se habían hallado previamente restos óseos y ropa calcinada.

Además, la Justicia investiga su posible vínculo con otras cuatro desapariciones ocurridas en la misma zona. Todas las víctimas comparten un perfil: hombres mayores en situación de vulnerabilidad que tuvieron contacto reciente con Jurado.

La investigación continúa

La causa permanece bajo secreto de sumario. Los resultados de los análisis forenses de los restos hallados en los platos de los perros podrían ser determinantes para confirmar la participación de Jurado en las múltiples desapariciones y abrir una nueva etapa en esta compleja investigación judicial.