31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Centro capitalino

Fueron a trabajar a una casa, pero terminaron robando

Los sujetos realizaron transferencias con el celular de la víctima.

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00
SECCIONAL 1° | DONDE LA DAMNIFICADA REALIZÓ LA DENUNCIA.

Una vecina domiciliada en el centro capitalino denunció en la Seccional 1° a una pareja por robo. El ilícito fue concretado mediante transferencias con su teléfono, además de haberse llevado un par de joyas de plata. Los sospechosos estuvieron en el domicilio de la mujer en varias oportunidades realizando tareas de mantenimiento. Luego, con la excusa de un trabajo en Salta no regresaron a la vivienda para continuar la labor.

El ilícito sucedió hace un mes, aunque la damnificada lo denunció en los últimos días. Por eso, de acuerdo a lo narrado en la dependencia policial, un hombre y una mujer trabajaron por el lapso de una semana en su domicilio. Aunque luego desistieron de continuar.

Los sujetos estaban encargados de tareas de carpintería para el mantenimiento en el interior del inmueble. De acuerdo a lo denunciado, en un primer momento la víctima les pagó un trabajo realizado con una pequeña cocina y días más tarde advirtió lo sucedido.

Fue entonces que la damnificada se dio cuenta que los sospechosos ingresaron a su celular, que no tiene contraseña, y después realizaron transferencias por el monto superior a los 50 mil pesos. Además, pudo constatar que se llevaron unas joyas de plata.

Luego de notar el ilícito, la damnificada se acercó a la Seccional 1° y realizó la denuncia aportando los nombres de los sospechosos.

 

